نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روما يخسر أمام ألكمار الهولندي في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل المواجهة التي جمعت بين ألكمار الهولندي وروما الإيطالي، في إطار منافسات الدوري الأوروبي، لموسم 2024-2025.

نتيجة مواجهة روما وألكمار في الدوري الأوروبي

وحقق ألكمار فوزا هاما على نظيره روما بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب أفاس معقل النادي الهولندي، ضمن فعاليات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الأوروبي.

أحرز الفريق الهولندي هدف الفوز بالمباراة عن طريق مهاجمه الأيرلندي تروي باوت في الدقيقة 80 من زمن المباراة، بعد صناعة مميزة من زميله ديفيد مولر ولف

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد ألكمار إلى النقطة 11 في المركز الرابع عشر، بينما يتوقف رصيد عند النقطة 9 في المركز السابع عشر.

مواجهة روما القادمة

يستعد الذئاب لمواجهة من العيار الثقيل أمام أودينيزي يوم الأحد القادم، في إطار منافسات الدوري الإيطالي الممتاز، لموسم 2024-2025.

