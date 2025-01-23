نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل الرسمي لمواجهة لاتسيو وريال سوسيداد في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل ريال سوسيداد الإسباني ضيفا على نظيره لاتسيو الإيطالي، في إطار منافسات الدوري الأوروبي، لموسم 2024-2025.

لاتسيو يستعد لمواجهة ريال سوسيداد في الدوري الأوروبي

ويستضيف ملعب تورينو الأولمبي معقل النسور الإيطالية، مباراة ريال سوسيداد ولاتسيو، ضمن فعاليات الجولة السابعة من بطولة الدوري الأوروبي.

ويحتل لاتسيو صدارة ترتيب جدول الدوري الأوروبي برصيد 16 نقطة، بينما يأتي ريال سوسيداد في المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.

وجاء تشكيل لاتسيو، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: مانداس.

▪︎خط الدفاع: رومانيولي - تافاريس - ماروسيتش - جيلا.

▪︎خط الوسط: روفيلا - جندوزي - ديا.

▪︎خط الهجوم: إيزاكسن - زاكاجني - كاستيلانوس.

بينما جاء تشكيل ريال سوسيداد، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: ريميرو.

▪︎خط الدفاع: نايف أكرد - زوبلديا - أرامبورو - مونوث.

▪︎خط الوسط: زوبيميندي - برايس مينديز - سوتشيتش.

▪︎خط الهجوم: بيكير - كوبو - اويرزابال.

القنوات الناقلة لمواجهة لاتسيو وريال سوسيداد في الدوري الأوروبي

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الأوروبي لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD3.

