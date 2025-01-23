نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدافع الهلال السعودي على حافة الاقتراب من الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أصبح حسان تمبكتي مدافع نادي الهلال، على حافة الاقتراب من أحد أندية الدوري الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك لرغبته في الحصول على دقائق أكثر للعب.

حيث لم يظهر تمبكتي مع الهلال كثيرًا، رغم المطالبات المستمرة من جانب جمهور الهلال بإشراكه، بدلًا من علي البليهي المدافع الذي تراجع مستواه بشكل ملحوظ مؤخرًا.

وأوضح الإعلامي البلجيكي ساشا تافوليري عبر حسابه الخاص على منصة "إكس"، عن اقتراب اللاعب من الانتقال إلى ديبورتيفو ألافيس على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وأشار الإعلامي البلجيكي على أن نادي الهلال سيوافق على العرض الرسمي خلال الأيام القادمة من جانب النادي الإسباني، للتعاقد مع تمبكتي.

وبهذا سيحل حسان مكان المغربي عبد الكبير عبقار الذي قام ألافيس ببيعه إلى الريان القطري، حيث سيلعب آخر مباراة له مع الفريق يوم الإثنين المقبل أمام سيلتا فيجو.