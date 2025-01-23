موعد مباراة توتنهام وهوفنهايم في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم العالمية مباراة توتنهام وهوفنهايم وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.

موعد مباراة توتنهام وهوفنهايم في الدوري الأوروبي

من المقرر أن تقام مباراة توتنهام وهوفنهايم يوم الخميس 23 يناير 2025 على استاد راين نيكار أرينا معقل هوفنهايم وذلك ضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات الدوري الأوروبي، حيث يمكن مشاهدة مباراة هوفنهايم وتوتنهام عبر قناة 1 beIN Sports وسيقوم علي محمد علي بالتعليق على أحداث اللقاء.

يخوض هوفنهايم هذه المباراة الهامة بطموحات كبيرة، حيث يسعى باستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تدعم من فرصه للتأهل إلى الأدوار المقبلة كما سيمنحه الفوز في هذه المواجهة دفعة قوية في مشواره الأوروبي خاصة في ظل المنافسة الشرسة داخل المجموعة.

بينما يخوض توتنهام المباراة بمعنويات مرتفعة وهو أحد أبرز الأندية المرشحة للمنافسة بقوة على اللقب. ويعلم توتنهام أهمية الفوز خارج أرضه من أجل ضمان التأهل المبكر والاستمرار في صدارة المجموعة، حيث يسعى توتنهام لاستغلال خبرات لاعبيه الكبيرة في البطولات الأوروبية من أجل الخروج بنتيجة إيجابية.