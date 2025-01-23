نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مانشستر سيتي يُعلن تعاقده مع عمر مرموش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن مانشستر سيتي الإنحليزي عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع المهاجم المصري عمر مرموش قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

مانشستر سيتي يضم عمر مرموش

وذكر النادي الإنجليزي في بيانه الرسمي، أن مرموش وقع على عقود انضمامه إلى صفوف المان سيتي لمدة أربع سنوات ونصف، أي سيبقى في المان سيتي حتى صيف 2029.

وأكدت تقارير صحفية، أن صفقة انتقال المهاجم المصري البالغ من العمر 25 عاما إلى صفوف المان سيتي كلفت خزينة التاظي الإنجليزي 75 مليون يورو بالإضافة 5 ملايين إمتيازات.

ويعد المصري مرموش هو ثالث صفقات مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد الأوزبكي عبد القادر خوسانوف والبرازيلي فيتور ريس.