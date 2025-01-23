نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة منع صالح جمعة من السفر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد معتز الدكر، محامي طليقة صالح جمعة، أن اللاعب تم منعه من السفر خارج البلاد، بسبب صدور حكم بحبسه لمدة شهر.

وقال الدكر، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" حصلنا على حكم بحبس صالح جمعة لمدة شهر، لامتناعه عن دفع مبلغ 420 ألف جنيه وعدم دفع النفقة الشهرية".

وتابع:" كان هناك اتفاق بدفع صالح جمعة 35 ألف جنيه نفقة شهرية، والمبلغ تراكم عليه وحصلنا على الحكم في 2019، وحصلنا على حكم بحبسه في نوفمبر بحبسه لمدة شهر، وتم اتخاذ الإجراءات ضده لمنعه من السفر".

وشدد:" الحكم نهائي، واللاعب لن يستطيع السفر، إلا بعد سداد المبالغ المالية لصالح موكلتي، وهناك قضايا أخري، والنفقة وصلت لـ مليون و100 ألف جنيه".

وواصل:" إجمالي النفقة المطلوبة من صالح جمعة مليون و100 ألف جنيه، ولم تحجث أي محاولات للصلح، ولم يتواصل معانا أي شخص للصلح".

وأتم:" صالح جمعة كان عائد للعراق للعب هناك، وعلمت بذلك وتحركنا لمنعه من السفر".