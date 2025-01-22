نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس إنريكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - ويليان باتشو - نونو مينديز.

خط الوسط: زائير إيمري - رويز - جواو نيفيز.

خط الهجوم: دووي - ليي - برادلي باركولا.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لاذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، في موسمه الحالي.