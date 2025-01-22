اليوم.. انطلاق منافسات المربع الذهبي للفردي ونهائي فئة الزوجي

تأهل تاليا إلى الدور قبل النهائي

اختتمت يوم امس منافسات دور الثمانية لمنافسات بطولة الاتحاد الاسيوي والدولي للتنس تحت 14 سنة، والتي تقام على ملاعب التنس بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بمشاركة 13 دولة، حيث تقام اليوم منافسات الدور النصف النهائي للبطولة والتي شهدت تواجد لاعبة المنتخب تاليا البوسعيدية التي نجحت في حجز بطاقة لها في الدور القادم، فيما ودعت لاعبة المنتخب إرين الازكوية بعد خسارتها يوم امس رغم حصولها على المركز الثالث في البطولة الأولى، فيما وودع كذلك لاعب المنتخب معتز المزروعي بعد خسارته امام المصنف الأول في البطولة السوري محمد اياد وتقام اليوم منافسات نهائي الزوجي لفئتي الاولاد والبنات.

وجاءت نتائج دور الثمانية يوم امس في فئة الفتيات فازت لاعبة المنتخب تاليا البوسعيدية على اللاعبة القطري شيخة آل ثاني بنتيجة 6/‏4 و4/‏6 و6/‏صفر وخسرت لاعبتنا ارين الازكوية امام اللاعبة اليانا الصمد من لبنان بنتيجة 6/‏صفر و6/‏صفر، وفازت اللاعبة القرغيزستانية جفشينا على اللاعبة اللبناني لما نعمان بنتيجة 6/‏3 و6/‏1 وفازت اللاعبة القرغيزستانية سارة على اللاعبة الطاجكستانية صوفيا بنتيجة 6/‏صفر و6/‏صفر .

وفي فئة الاولاد فاز اللاعب السوري المصنف الاول محمد اياد على اللاعب اللبناني جبريال بنتيجة 6/‏1 و6/‏2 وفاز اللاعب السعودي احمد بهاء على اللاعب العراقي احمد الطالب بنتيجة 6/‏4 و6/‏2 وفاز اللاعب اليمني محمد العوضي على اللاعب القرغيزستاني مكسيم كيم بنتيجة 6/‏4 و2/‏6 و6/‏1 وتأهل اللاعب العراقي حسن غريري بعد فوزه على اللاعب الاردني عمر اسطنبولي 6/‏3 و6/‏1.

وقال مدرب منتخبنا الوطني سفيان دب بان لاعبينا قدموا مستوى جيدا في هذه البطولة وخاصة اللاعبات تاليا وارين بعد ان حققت ارين المركز الثالث في البطولة الاولى وودعت منافسات البطولة الثانية بخسارتها يوم امس رغم المستوى الجيد الذي ظهرت عليه، فيما تمكنت اللاعبة تاليا من الوصول المربع الذهبي ونتمنى ان تحقق نتيجة جيدة اليوم واضافة نقاط تصنيف جيدة لها.

واضاف بان مستوى البطولة كان جيدا واستفاد لاعبونا كثيرا من هذه المشاركة والاستضافة وقدموا مستويات جيدة ستساهم هذه المشاركة في تعزيز امكانياتهم الفنية في المشاركات القادمة التي تنتظر لاعبينا وكذلك من المهم اشراك هذه الفئة وفي هذا العمر في مثل هذه البطولات من اجل الظهور بشكل افضل في المنافسات الخارجية.