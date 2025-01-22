اليوم .. تحديد ملامح الدور نصف النهائي لدوري الدرجة الثانية لكرة اليد

تتحدد اليوم ملامح الدور النصف النهائي لدوري عام السلطنة للدرجة الثانية لكرة اليد للموسم 2024 /‏2025 م، وذلك بإقامة مباراتين في ختام مباريات الدور الثاني والنهائي، حيث يلتقي في المباراة الأولى صحم مع النصر في الساعة الثالثة عصرا على ملعب الصالة الرياضية بنادي عمان والمباراة الثانية بين السويق وصحار في الساعة الخامسة مساء على ملعب الصالة الرياضية بمجمع الرستاق الرياضي وعلى ضوء نتائج المباراتين سيتم تحديد الترتيب العام للفرق من الأول إلى الرابع، التي ستقام مباراتان في الدور نصف النهائي بعد غد الجمعة، حيث يلعب الأول مع صاحب المركز الرابع ويتبارى صاحب المركز الثاني مع صاحب المركز الثالث والفائز من المباراتين يتأهل إلى المباراة النهائية التي ستقام يوم الأحد القادم في الساعة الخامسة مساء بملعب الصالة الرياضية بالمجمع الرياضي بصحار تسبقها مباراة المركزين الثالث والرابع في الساعة الثالثة عصرا،وكانت مباريات الجولة الثانية في الدور الثاني أسفرت عن فوز صحم على السويق بنتيجة 25 /‏23 في المباراة التي جرت أحداثها على ملعب الصالة الرياضية بمجمع الرستاق الرياضي، كما فاز النصر على صحار بنتيجة 24/‏22 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الصالة الرياضية بنادي عمان.

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