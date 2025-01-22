تواصل منافسات ثمانيات كرة القدم للمؤسسات الحكومية

تتواصل مساء اليوم منافسات بطولة وزارة الثقافة والرياضة والشباب لثمانيات كرة القدم للمؤسسات الحكومية، وذلك بإقامة 8 مباريات، ففي المجموعة الثامنة سيلعب فريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء ضد فريق وزارة الإعلام، وسيتنافس فريق وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مع فريق هيئة تنظيم الاتصالات، أما المجموعة السابعة، سيلتقي فيها فريق الأكاديمية السلطانية للإدارة مع فريق ديوان البلاط السلطاني، وسيواجه فريق وزارة التراث والسياحة فريق وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، فيما سيلعب في المجموعة السادسة فريق هيئة تنظيم الخدمات العامة ضد فريق جهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة، كما سيلعب فريق هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع فريق وزارة العمل، وفي المجموعة الخامسة، سيلاقي فريق هيئة الطيران المدني فريق هيئة حماية المستهلك، وسيواجه فريق وزارة المالية فريق وزارة الطاقة والمعادن، وستبدأ المباريات من الساعة السادسة إلى الساعة التاسعة مساءً في ملعب نادي الأمل الرياضي.

وانتهت منافسات اليوم الثاني من البطولة، بفوز فريق هيئة الطيران المدني على وزارة المالية بنتيجة ١/صفر في المجموعة الخامسة، وتعادل فريقا هيئة حماية المستهلك ووزارة الطاقة والمعادن بنتيجة صفر /صفر، أما في المجموعة السادسة تفوق فريق هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على فريق هيئة تنظيم الخدمات العامة بهدفين مقابل هدف وحيد، وتعادل فريقا جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، ووزارة العمل بنتيجة صفر/صفر، أما في المجموعة السابعة حقق فريق وزارة التراث والسياحة فوزا كبيرا على فريق الأكاديمية السلطانية العمانية بنتيجة ٨/١، وتعادل فريقا ديوان البلاط السلطاني ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية بنتيجة ١/١، فيما حقق فريق وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات فوزا على فريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء بنتيجة ٤/٠ في المجموعة الثامنة، وتفوق فريق وزارة الإعلام على فريق هيئة تنظيم الاتصالات بـ ٤ أهداف دون رد.