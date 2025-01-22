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أحمد جودة - القاهرة - مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان اليوم بدون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال أوروبا

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال أوروبا.. تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم نحو واحدة من أقوى مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بنظيره باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن منافسات الجولة السابعة من دور المجموعات وتعد المباراة مواجهة قوية بين عملاقي أوروبا بقيادة مدربين عالميين، الإسباني بيب جوارديولا والفرنسي لويس إنريكي.

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مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

تُقام المباراة اليوم الأربعاء على ملعب «حديقة الأمراء» في العاصمة الفرنسية باريس، وتنطلق صافرة البداية في:

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

يمكن مشاهدة المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

موقف الفريقين في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا

يحتل مانشستر سيتي المركز الـ24 برصيد 8 نقاط، مما يعكس أداءً قويًا في البطولة حتى الآن.

يتواجد باريس سان جيرمان في المركز الـ26 برصيد 7 نقاط، ويسعى لتعويض الفارق وتحقيق نتيجة إيجابية في هذه الجولة الحاسمة.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

يدخل مانشستر سيتي المباراة بتشكيل قوي تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا، ومن المتوقع أن يكون كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ماتيوس نونيس، روبن دياز، مانويل أكانجي، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فودين، إيرلينج هالاند، سافيو.

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

أما باريس سان جيرمان بقيادة لويس إنريكي، فيتوقع أن يخوض اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، ويليام باشو، نونو مينديش.

خط الوسط: جواو نيفيس، فيتينيا، فابيان رويز.

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، جونالكو راموس، برادلي باركولا.

أهمية المباراة للجماهير والفريقين

تمثل المباراة اختبارًا حقيقيًا للفريقين، حيث يسعى مانشستر سيتي لتعزيز موقعه في جدول الترتيب، بينما يتطلع باريس سان جيرمان لتحقيق الفوز لمواصلة المنافسة بقوة على الصدارة.