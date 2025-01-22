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أحمد جودة - القاهرة - القسم الثاني ..فوز بلقاس وبيلا وتعادل تلا في جولة مثيرة

أسفرت نتائج مواجهات الجولة السابعة عشر، بمجموعتي بحري، بدوري القسم الثاني «ب»، موسم 2024-2025 عن فوز مالية كفر الزيات بقيادة ايمن مجدي على فريق بني عبيد بقيادة محمود نعيم بهدفين دون رد.

انتهى الشوط الأول بتقدم المالية بهدف ذاتي سجله مدافع بني عبيد في مرماه.



واضاف بلال زكريا الهدف الثاني في الشوط الثاني.



- فوز فريق بلقاس سيتي بقيادة عادل صديق على فريق دمياط بقيادة محمد النحاس بنصف دستة أهداف مقابل هدفين.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق بلقاس سيتي بثلاثية مقابل هدفين تقدم فريق بلقاس سيتي بثلاثية نظيفة عن طريق محمد الدسوقي في الدقيقة 9.

وأضاف هاني رشدي الهدف الثاني في الدقيقة 11 وإدرك احمد مانجا الهدف الثالث في الدقيقة 12.

وتمكن دمياط من تسجيل هدفين في الدقيقتين 45،32 من الشوط الأول.

وأضاف مجدى صبرى ليسجل الهدف الرابع فى الدقيقة 66 من عمر المباراة.

وإدرك محمد العش الهدف الخامس واختتم الاهداف ديفيد چيم بتسجل الهدف السادس.

- فوز فريق مركز شباب القزازين بقيادة محمد ياسين على فريق دكرنس بقيادةسامح العربي بهدفين نظيفين سجلهما محمد توكل الهدف الأول في الشوط الأول ومحمد حمص بالشوط الثاني.

- حقق فريق بيلا بقيادة ابراهيم الشهيدي فوزا مثيرا في الدقيقة الاخيرة على فريق اتحاد نبروه بقيادة محمد عبد الله بهدف دون رد سجله سعد صالح.



-تعادل فريق صيد المحله بقيادة عبد الرحمن فهمي مع فريق شباب تلا بقيادة فؤاد سلامه بهدف لمثله تقدم فريق شباب تلا بهدف سجله محمد خيري وتعادل للصيد حمادة جلال.

- تعادل فريق اتحاد نبروه بقيادة محمد عبد الله مع فريق فريق كفر الشيخ بقيادة عبد الفتاح عبد الرزاق سلبيًا.

المجموعة السادسة



حقق فريق الاوليمبي متصدر المجموعة بقيادة أحمد سمير فوزا كبيرا علي الحمام بقيادة ناصر بسيس برباعية نظيفة.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الاوليمبي بثلاثية نظيفة سجلها ابراهيم سامي الهدف الأول من ركلة جزاء.

وأضاف مصطفى كشري هدفين متتاليين احدهما من ركلة جزاء وإدراك ابراهيم حميدو الهدف الرابع في الدقيقة 15 من الشوط الثاني.

- فوز فريق دمنهور بقيادة عبد اللطيف الدوماني على فريق دلفي بقيادة ربيع ياسين بهدف دون رد سجله محمود معوض في الدقيقة 43 من الشوط الأول.

- تعادل فريق اصحاب الجياد بقيادة محمد صديق مع فريق كوم حمادة بقيادة حسن مصطفى بهدف لمثله تقدم فريق اصحاب الجياد بهدف دون رد سجله ابو النصر حلمي في الشوط الأول.

وأضاف ابراهيم الفيل هدف كوم حمادة في الشوط الثاني.

- فوز فريق الجزيرة بمطروح بقيادة باسم الرجال على فريق الهلال الضبعة بقيادة محمد كابوريا بهدف دون رد سجله الجوهري في الشوط الأول.

وتختتم الجولة غدا بلقاء على ستاد جامعة الإسكندرية فريق المجد السكندري مع فريق طلائع الأسطول

وحصل فريق الزهور بمطروح على راحة هذا الاسبوع



ترتيب المجموعة الخامسة



1-مالية كفر الزيات 35 نقطة

2-شباب القزازين 28 نقطة

3-شباب تلا 26 نقطة

4-إتحاد نبروه 26 نقطة

5-كفر الشيخ 25 نقطة

6-الصيد بالمحلة 24 نقطة

7-بايونيرز 23 نقطة

8-دكرنس 22 نقطة

9- بلقاس سيتي 21 نقطة

10-بيلا 17 نقطة

11-بني عبيد 14 نقطة

12-دمياط 4نقاط

المجموعة السادسة

1- الاوليمبي 34 نقطة

2- دلفي 28 نقطة

3- العاب دمنهور 27 نقطة

4- طلائع الأسطول 22نقطة

5- المجد السكندري 22 نقطة

6- كوم حمادة 20 نقطة

7- الهلال 19 نقطة

8- اصحاب الجياد 18 نقطة

9-الحمام 15 نقطة

10- الجزيرةبمطروح 6 نقاط

11- الزهور بمطروح 6 نقاط