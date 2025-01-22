الاتحاد السكندري ينافس شبيبة القبائل على ضم محمود الشلوي

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أحمد جودة - القاهرة - دخل محمود الشلوي لاعب فريق الاتحاد الليبي، حسابات طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير لتدعيم الفريق السكندري عقب توليه المهمة في الأيام الماضية.

الاتحاد السكندري يرغب في ضم محمود الشلوي

ومنح طلعت يوسف إدارة نادي الاتحاد السكندري الضوء الأخضر للتعاقد مع محمود الشلوي لاعب وسط فريق الاتحاد الليبي لتدعيم الفريق في الميركاتو الجاري بعد توليه المهمة خلفًا للمدرب بابا فاسيلو حيث طلب التعاقد مع 3 صفقات من بينهم الشلوي.

ومن المنتظر أن يقدم زعيم الثغر عرضًا رسميًا للتعاقد مع محمود الشلوي في يناير الجاري، وسط منافسة قوية من نادي شبيبة القبائل الجزائري الذي تحدث مع وكيل اللاعب لحسم الصفقة بشكل رسمي في المرحلة الحالية.