الرياضة

الزمالك يسعى لإستعادة أسامة فيصل

0 نشر
0 تبليغ

الزمالك يسعى لإستعادة أسامة فيصل

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يسعى لإستعادة أسامة فيصل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

كشف الإعلامي محمد شبانة عن تواصل إدارة الزمالك مع نظيرتها في نادي البنك لجس نبضهم في استعادة المهاجم أسامة فيصل.

الزمالك يسعى لإستعادة أسامة فيصل


وقال شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن رغبة الزمالك تقابل بالرفض من إدارة البنك حتى الآن والتي تتمسك ببقاء اللاعب حتى نهاية الموسم على الأقل.

وتسائل شبانة عن كيفية تفريط المجلس الحالي في المهاجم الدولي مقابل مبلغ زهيد ثم السعي لإستعادته.. مؤكدا أن البنك الأهلي لن يتخلى عنه إلا بمبلغ مابين ال ٦٠ ل ٨٠ مليون جنيه.
 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا