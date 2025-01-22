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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق الإسماعيلي مواليد 2011 على نظيره مركز شباب اتحاد التل بنتيجة اثنى عشر هدفا دون رد فى المباراة التى جمعت بين الفريقين ظهر اليوم الأربعاء على ملعب 2 الفرعى وذلك ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة المنطقة، وبتلك النتيجة يعتلي الإسماعيلي صدارة الدورى برصيد 24 نقطة.

إسماعيلي 2011 يكتسح اتحاد التل في دوري الناشئين

الأهداف جاءت عن طريق بلال سعيد 5 أهداف وهدف لكل من محمد فكرى،محمود إسماعيل، أحمد إبراهيم،محمد فكرى، خالد بيومى، أحمد على،عمر سمير.

بدأ الفريق بتشكيل مكون من

السيد خالد ( سيف أحمد ) فى حراسة المرمى، وعمر سمير وأحمد بدرى وسيف حسين ( عبدالله رأفت ) و أحمد إبراهيم أحمد ( أحمد على ) فى خط الدفاع، وادم الننى ( أحمد سيد زوكا ) ويوسف عطيه ( أحمد الشرباصى ) ومحمود اسماعيل وخالد بيومى فى خط الوسط ومحمد فكرى و بلال سعيد.

المباراة شهدت حضور كابتن محمود جابر رئيس قطاع الناشئين وكابتن إسماعيل حفني عضو اللجنة الفنية.

ويقود الفريق فنيًا جهاز مكون من..

رضا صديق مدير فني

إبراهيم زكريا مدرب عام

هانى ابوالفتوح مدرب حراس مرمى

محمد جمال علاج طبيعى

أشرف سعيد إدارى الفريق