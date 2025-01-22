الرياضة

مدرب منتخب اليد يكشف استعدادات الفراعنة لمواجهة أيسلندا

0 نشر
0 تبليغ

مدرب منتخب اليد يكشف استعدادات الفراعنة لمواجهة أيسلندا

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب منتخب اليد يكشف استعدادات الفراعنة لمواجهة أيسلندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد إبراهيم المدرب العام لمنتخب مصر لكرة اليد جاهزية الفراعنة لمواجهة أيسلندا مساء اليوم بالدور الرئيسي لبطولة العالم.

مدرب منتخب اليد يكشف استعدادات الفراعنة لمواجهة أيسلندا 

وقال مدرب منتخبنا الوطني أن المباراة صعبة كونها تقام أمام فريق منافس قوي يمتلك مجموعة من اللاعبين البارزين وهو ما ظهر في الدور التمهيدي للبطولة وتصدره مجموعته.

وأضاف أن الأجواء رائعة داخل معسكر المنتخب والجميع جاهز لمواجهة اليوم مشيدا بالروح الحماسية لدى اللاعبين ورغبتهم في تحقيق إنجاز جديد لكرة اليد المصرية رغم الإصابات وغياب عدد من اللاعبين المؤثرين.

ويبدأ منتخب مصر مبارياته بالدور الرئيسي بمواجهة آيسلندا اليوم الأربعاء ثم مواجهة سلوفينيا مساء الجمعة المقبل ثم مواجهة كاب فيردي الأحد المقبل

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا