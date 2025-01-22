طاقم تحكيم ألماني لإدارة مباراة مصر وايسلندا ببطولة العالم لليد

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أحمد جودة - القاهرة - قررت اللجنة المنظمة لبطولة العالم تعيين طاقم حكام "الماني" لإدارة مباراة منتخب مصر أمام ايسلندا اليوم في اول مباريات الدور الرئيسي والمباراة الرابعة للفراعنة في بطولة العالم.

طاقم تحكيم "الماني" لإدارة مباراة مصر وأيسلندا ببطولة العالم لليد

حذر الجهاز الفني لاعبينا من طبيعة الحكام الألمان الذي يسمحون باللعب العنيف، وهي بالطبع ميزة لعمالقة ايسلندا الذي يتميز أداءهم، باستخدم القوة التي ربما تصل للعنف احيانا، فيما يتميز منتخبنا بالأداء الفني الذي يعتمد علي المهارة والرشاقة والتوازن التكتيكي.

وتعد مباراة اليوم مهمة جدا بالنسبة لمنتخب مصر في ظل صدامه مع عمالقة ايسلندا متصدرين مجموعتهم وفي اول مباريات الدور الرئيسي المؤهل للأدوار النهائية..

نجح منتخبنا في تصدر مجموعته بعد الفوز علي الأرجنتين والبحرين وكرواتيا صاحب الأرض والجمهور