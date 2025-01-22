نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة نظيره فريق الشباب اليوم الأربعاء الموافق 22/1/2025 في لقاء هام بينهم بستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي.

موعد ومعلق مباراة الاتحاد والشباب

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة الاتحاد والشباب مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي ويعلق عليها كل من فارس عوض ومحمد حسين وأحمد النفيسة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

