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أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب منتخب أوزبكستان لكرة القدم من التأهل لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال للمرة الأولى، أعلن سريتشكو كاتانيتش، المدير الفني، اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه لأسباب صحية.

مدرب أوزبكستان يعلن استقالته من منصبه لأسباب صحية

وذكر الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم أن كاتانيتش " أعرب عن أسفه لأنه لم يعد قادرا على أداء واجباته بشكل مهني وكامل في حالته الحالية".

وفي بيان، تمنى الاتحاد الأوزبكي له " التعافي بشكل كامل، والنجاح في مسيرته التدريبية المقبلة". ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل المشاكل الصحية التي يعاني منها المدرب السلوفيني البالغ من العمر 61 عاما.

وقاد كاتانيتش أوزبكستان لاحتلال المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 مع استئناف المباريات في مارس المقبل.

ويتصدر المنتخب الإيراني، المجموعة التي تضم ستة فرق مع تبقي أربع جولات.

ويتأهل أول منتخبان في المجموعة للبطولة التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك. ويتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الثالث والرابع لدور مجموعات آخر.

ومنذ تعيينه في 2021، قاد كاتانيتش المنتخب الأوزبكي لدور الثمانية في كأس آسيا 2023، وصنع أفضل فرصة للتأهل للمونديال منذ أن أصبحت دولة مستقلة كروية عقب الانفصال من الاتحاد السوفيتي.

وتضمن قارة آسيا حاليا مشاركة ثماني منتخبات في بطولة كأس العالم التي تم زيادة عدد المنتخبات المشاركة بها إلى 48 منتخبا، بدلا من أربع منتخبات، التي كانت تشارك في البطولة المكونة من 32 منتخبا والتي انتهى العمل بها في 2022.

وكان المنتخب الأوزبكي هو خامس مدرب يدربه كاتانيتش، بما في ذلك تدريبه لمنتخب سلوفينيا مرتين، الذي قاده للمشاركة الأولى في أمم أوروبا في 2000.