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أحمد جودة - القاهرة -

فاز ريفر بليت بثنائية نظيفة على منتخب المكسيك، في آخر مباراة له خلال فترة الإعداد لموسم 2025.

ريفر بليت يقدم 7 صفقات جديدة

وكشف الفريق الأرجنتيني خلال اللقاء عن اللاعبين السبعة الجدد المنضمين له، والذين ساهموا في فوز ريفر بليت على الـ(تري) بفضل هدفين حملا توقيع جوليانو جالوبو والكولومبي ميجل آنخل بورخا.



أقيم اللقاء بملعب مونومنتال بحضور 86 ألف متفرج، شاهدوا تقديم الريفر لصفقاته السبع الجديدة؛ الأربعة العائدين إنزو بيريز قادمًا من إستوديانتس لا بلاتا، ولوكاس مارتينيز كوارتا من فيورنتينا الإيطالي، وجونزالو مونتييل الوافد من إشبيلية الإسباني، وسباستيان دريوسي العائد من أوستن الأمريكي.

بالمثل، شهدت المباراة تقديم الصفقات الثلاث الجديدة تماما؛ جوليانو جالوبو لاعب ساو باولو البرازيلي، والتشيلي جونزالو تابيا لاعب أونيبرسيداد كاتوليكا التشيلي والباراجوائي ماتياس روخاس لاعب إنتر ميامي الأمريكي.

لكن التقديم الرسمي لكتيبة المدرب مارسيلو جاياردو سيكون السبت المقبل أثناء زيارة بلاتينسي في أولى جولات كأس الدوري الأرجنتيني السبت المقبل.

