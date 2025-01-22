نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وفينورد في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم العالمية مباراة بايرن ميونخ وفينورد وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

موعد مباراة بايرن ميونخ وفينورد في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تقام مباراة بايرن ميونخ وفينورد يوم الأربعاء 22 يناير 2025 على استاد فينورد معقل فينورد وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث يمكن مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وفينورد عبر قناة 4 beIN Sports وسيقوم أحمد البلوشي بالتعليق على أحداث المباراة.

يدخل بايرن ميونخ المباراة وهو يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب مجموعة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة بعدما فوزه في 4 مباريات بينما خسر مبارتين.

في حين يخوض فينورد المباراة وهو يحتل المركز الثامن عشر في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط بعد فوزه في مبارتين وتعادل في مباراة وخسر مبارتين.

تعد تلك المباراة مهمة للفريقين، حيث يطمح الفريقان في خطف الفوز من أجل الحفاظ على فرص التأهل إلى الدور المقبل من دوري أبطال أوروبا.