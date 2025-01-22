نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز وزد إف سي في الدوري المصري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي بيراميدز لمواجهة نظيره زد وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصرية الممتاز.

وكان زد قد اكتسح نادي دجوليبا بسداسية نظيفة بدوري أبطال إفريقيا وتحديدا في ختام دور المجموعات.

بينما سقط زد أمام سموحة الجمعة الماضية في كأس مصر بهدف نظيف

طاقم حكام مباراة زد وبيراميدز

محمد يوسف حكما للساحة ويعاونه كلا أحمد عبد المنعم شعبان مساعد أول، محمد القاضي مساعد ثان، عمرو الشناوي حكمًا رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد حسام عزب ويعاونه أسامة عبد اللطيف.

موعد مباراة بيراميدز وزد في الدوري المصري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على ستاد القاهرة الدولي.

وتنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمواجهات الدوري المصري في مصر والشرق الأوسط.