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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الإنجليزي ارسنال لمواجهة نظيره الكرواتي دينامو زغرب، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة آرسنال ضد دينامو زغرب في دوري ابطال اوروبا

وتنطلق المباراة اليوم الاربعاء الموافق 22 من الشهر الجاري في تمام الساعة العاشرة، على أرضية ملعب الإمارات.

ويتواجد آرسنال في المركز الخامس برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد دينامو زغرب في المركز الـ 25 برصيد 8 نقاط.

وتُذاع المباراة عبر قنوات بين سبورت القطرية.