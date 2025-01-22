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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الإيطالي انتر ميلان لمواجهة نظيره التشيكي سبارتا براغ، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة انتر ميلان ضد سبارتا براغ في دوري ابطال اوروبا

وتنطلق المباراة اليوم الاربعاء الموافق 22 من الشهر الجاري في تمام الساعة العاشرة، على أرضية ملعب إيبيت أرينا.

ويتواجد انتر ميلان في المركز السابع برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد سبارتا براغ في المركز الـ 29 برصيد 4 نقاط.

وتُذاع المباراة عبر قنوات بين سبورت القطرية.