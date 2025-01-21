مصعب العدوي يتوج بلقب بطولة مسقط الدولية للبولينح والكويتي أصيل ثانيا والإماراتي العطار ثالثا

شهدت مشاركة 147 لاعبا

تغطية ـ بدر الزدجالي :

توج لاعبنا مصعب العدوي لاعب منتخبنا الوطني للبولينج بلقب بطولة مسقط الدولية المفتوحة، التي اختتمت يوم امس تحت رعاية سعادة السيد احمد بن هلال البوسعيدي والي ولاية بوشر في ختام منافسات البطولة التي اقيمت بصالة مركز السيب للبولينج بتنظم من اللجنة العمانية للبولينج وبالتعاون مع مهرجان ليالي مسقط وبمشاركة 147 لاعبا ولاعبة من 14 دولة شاركت في منافسات هذه البطولة، التي رصد لها جوائز مالية قرابة 30 الف ريال عماني وهي الاعلى في المنطقة، حضر الختام الشيخ سعيد بن راشد القتبي رئيس اللجنة العمانية للبولينج والدكتور سامي الوهيبي ممثل بلدية مسقط وهشام السناني مدير عام التطوير والرعاية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب وحضور جماهيري كبير تابع اللقاء النهائي الذي جمع مصعب العدوي واللاعب الكويتي أصيل الرومي.

وجاء الختام مثيرا خلال اللقاء النهائي وكذلك الادوار الاولى وقبل الاخيرة من البطولة والتي شهدت تواجد ابطال العالم في هذه البطولة الذين حضروا مباشرة بعد ختام بطولة العالم للبولينج في هونج كونج ومنهم اللاعب الماليزي حكيم بطل العالم والمتوج بالميدالية الذهبية في بطولة العالم الاخيرة وكذلك لاعبو المنتخب الكويتي الحاصلون على الميدالية البرونزية في كأس العالم وتنافس الجميع على التواجد في الدور الثاني وكذلك في الدور قبل النهائي والنهائي للبطولة.

وتمكن العدوي من الحصول على المركز الاولى بعد تاهله مع اللاعب الكويتي اصيل الرومي الى المباراة النهائية والتي شهدت تقاربا في النتائج تمكن خلالها العدوي من الفوز في المباراة النهائية بنتيجة 189 نقطة مقابل 175 نقطة حيث فرض العدوي سيطرته في المباراة النهائية وتمكن من حسم اللقب لصالحه بعد الضربة الاخيرة لصالح الكويتي الذي لم يتمكن من جمع النقاط الكافية للتتويج.

وحصل صاحب المركز الأول على مبلغ قدره 8 آلاف ريال عماني فيما حصل صاحب المركز الثاني على مبلغ قدره 4 آلاف ريال عماني وحصل على المركز الثالث اللاعب الاماراتي محمود العطار وحصل على مبلغ وقدره 3 آلاف ريال وتم تكريم اصحاب المراكز العشرة الاولى بمبالغ مالية.

وقد حصل على المركز الرابع اللاعب السعودي زياد الطويري فيما حصل على المركز الخامس اللاعب العماني محمد الهاشمي وحصل على المركز بطل العالم الماليزي تون حكيم وحصل على المركز السابع اللاعب العماني حسن الخروصي، فيما حصل على المركز الثامن اللاعب الكوري هين مين كيم وفي المركز التاسع جاء محمد شميزرول من ماليزيا وفي المركز العاشر اللاعب الكويتي حسن قاسم.

رقم جديد

قدم الشيخ سعيد بن راشد القتبي رئيس اللجنة العمانية للبولينج شكره الى جميع العاملين في انجاح منافسات بطولة مسقط الدولية للبولينج، و مسؤولي بلدية مسقط ومنظمي مهرجان ليالي مسقط على الدعم الكبير من أجل انجاح هذه البطولة وكذلك الى وزارة الثقافة والرياضة والشباب والتي خرجت بتنظيم جيد بفضل الخبرات المتراكمة من اعضاء وحكام اللجنة العمانية للبولينج وكذلك لفريق العمل الذي ساهم وبشكل كبير في انحاح هذه البطولة.

واضاف بان الجميع ابدى ارتياحه من هذه البطولة من المشاركين من داخل وخارج سلطنة عمان، وسجلت البطولة رقما جيدا من حيث عدد المشاركين من خارج السلطنة وكذلك من اللاعبين المشاركين من سلطنة عمان وهذا يحفزنا على تنظيم بطولات مماثلة مستقبلا ونبارك للاعبنا مصعم العدوي التتويج بهذا اللقب وهو من اللاعبين الواعدين الذين نعول عليهم الكثير مستقبلا.

بطولة قوية

اعرب بطل بطولة مسقط الدولية للبولينج مصعب العدوي عن سعادته بالتتويج بلقب البطولة بين ابرز لاعبي العالم المشاركين في منافسات هذه البطولة، حيث اشار بان المنافسة كانت قوية وامام ابطال متوجين في النسخة الاخيرة من كاس العالم قبل ايام والحصول على هذا اللقب هو فخر واعتزاز كبير بالنسبة لي وكذلك للاعب العماني القادر على تحقيق مثل هذه الالقاب في المشاركات الخارجية.

وقال العدوي بأننا نقدم الشكر الى اللجنة العمانية، ومهرجان ليالي مسقط على تنظيم هذه البطولة الرائعة والتي استفدنا منها الكثير من خلال الجوانب الفنية وكذلك الاستفادة من الخبرات من اللاعبين المشاركين.

تنظيم رائع

وقال اللاعب الاماراتي محمود العطار الحاصل على المركز الثالث في البطولة باننا نقدم الشكر إلى اللجنة العمانية على حسن التنظيم من جميع النواحي من حيث قيمة الجوائز المالية المرصودة لهذه البطولة بالاضافة الى التنظيم الجيد في جوانب التحكيم وتوزيع اللاعبين، وهذه البطولة تعتبر من افضل البطولات الدولية التي شاركت بها في مسيرتي في البولينج ونتمنى لهم كل التوفيق وان نرى مثل هذه البطولات مستقبل في سلطنة عمان.