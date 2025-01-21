نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. مانشستر سيتي يعلن تعاقده مع مدافع بالميراس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم مانشستر سيتي الإنجليزي صفقة انتقال المدافع البرازيلي الشاب فيتور ريس لاعب بالميراس، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

مانشستر سيتي يضم البرازيلي فيتور ريس

وكشف مانشستر سيتي في بيانه الرسمي، عن ضم فيتور ريس لاعب بالميراس البرازيلي لمدة 4 مواسم ونصف حتي يونيو 2029.

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية، فإن صفقة انتقال المدافع البرازيلي كلفت خزينة النادي الإنجليزي 35 مليون يورو، بعدما فضل اللاعب الشاب الانتقال إلى صفوف السيتيزنز على ريال مدريد الإسباني.

وأجرى فيتور ريس حوارا مع الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي، عقب الإعلان بشكل رسمي عن انضمامه، وقال "عندما طرق الباب ووجدت مانشستر سيتي، أدركت أنه لا يوجد مكان آخر أذهب إليه".

وأضاف المدافع البرازيلي "بفضل حجم مانشستر سيتي وتاريخه وبنيته، كل طفل يحب كرة القدم يشاهد مانشستر سيتي بالتأكيد!".

وشارك البرازيلي الشاب البالغ من العمر 19 عاما، مع فريقه السابق بالميراس هذا الموسم في 20 مباراة، أحرز خلالهم هدفين.