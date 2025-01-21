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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الإيطالي بولونيا لمواجهة نظيره الألماني بوروسيا دورتموند ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

التشكيل الرسمي لفريق بوروسيا دورتموند لمواجهة بولونيا

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، علي ملعب ريناتو دالارا.

وأعلن نوري شاهين المدير الفني للفريق الألماني عن تشكيل فريقه لمواجهة بولونيا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كوبيل.

خط الدفاع: شلوتربيك، أنتون، رايرسون.

خط الوسط: غيتينز،غروس،نيمشا،دوارنفيل، باير،رينا.

خط الهجوم:غيراسي.

ويتواجد بروسيا دورتموند في المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة، بينما يقع بولونيا في المركز الـ33 برصيد نقطتين.

