نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يتصدر ترتيب دوري روشن السعودي بعد الفوز على الوحدة برباعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق الهلال فوزا كبيرا على نظيره الوحدة بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب المملكة آرينا معقل الزعيم، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي.

نتيجة مواجهة الهلال والوحدة في الدوري السعودي

تمكن الزعيم من احراز أولى أهداف اللقاء مبكرا وتحديدا في الدقيقة السابعة من زمن الشوط الأول، عن طريق مهاجمه البرازيلي ماركوس ليوناردو.

ثم أضاف البرازيلي مالكوم ثاني أهداف الهلال في الدقيقة 11 من عمر المباراة، بعد صناعة مميزة من زميله محمد كنو.

وفي الشوط الثاني، عاد البرازيلي مالكوم ليحرز ثاني أهدافه في اللقاء والثالث للزعيم في الدقيقة 82، من صناعة المميز نيفيز.

وقلص فريق الوحدة النتيجة، عن طريق جناحه الأسترالي كريج جودوين في الدقيقة 89.

وقبل نهاية اللقاء، وتحديدا في الدقيقة 90+4، أحرز السعودي عبدالله الحمدان الهدف الرابع لصالح الهلال، من تمريرة ماركوس ليوناردو.

وبتلك النتيجة، يتصدر الهلال ترتيب جدول دوري روشن برصيد 43 نقطة من 16 مباراة، بفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثاني فريق الاتحاد والذي يمتلك في رصيده 40 نقاط من 15 مواجهة، بينما يتوقف رصيد الوحدة عند النقطة 12 في المركز السابع عشر.