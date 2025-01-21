نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول الرسمي أمام ليل الفرنسي في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أرني سلوت المدير للفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول؛ عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق ليل الفرنسي، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير الجاري، وذلك في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول ضد ليل في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ليفربول مع نظيره ليل الفرنسي، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول الرسمي أمام ليل في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: برادلي، كوانساه، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: جرافنبرخ، كورتيس جونز، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، دياز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ليل في دوري أبطال أوروبا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتي القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لاذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وسيتم بث مباراة ليفربول ضد ليل عبر قناة bein sports 1..