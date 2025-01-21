عاجل.. تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة بنفيكا في المباراة التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "النور"، ضمن منافسات الجولة السابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة برشلونة وبنفيكا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أراوخو، ب أو كوبارسي، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: مارك كاسادو، بيدري جونزاليس، بابلو جافي.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينيا.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة برشلونة ضد بنفيكا مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.