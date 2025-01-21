الإسماعيلى يفوز على سموحة بهدف دون رد

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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاسماعيلى على نظيره سموحه بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدورى الممتاز.

الإسماعيلي يفوز على سموحة بهدف دون رد

سجل خالد النبرصى هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 68.

وبذلك يرتفع رصيد الاسماعيلي إلى12 نقطة بينما يتجمد رصيد 8 نقاط.

جاءت المباراة حماسية سريعه فى شوطها وتبادل الفريقان السيطرة على منتصف الملعب وتبادلا الهجمات ولاحت لسموحه فرصتين محققتين للتهديف عبد الكبير الوادي ومحمود صابر والأخير تصدت العارضة لتسديدة له بينما لاحت للإسماعيلي فرصتين عن طريق خالد النبرصى وكذلك ضربة رأس لعماد حمدى أخرجها الهانى سليمان بجدارة.





وفى الشوط الثاني بدأ سموحه مهاجما وهدد مرمى الإسماعيلي دون جدوى.

وفى الدقيقة 68 تمكن خالد النبرصى من تسجيل هدف المباراة الوحيد.

وعقب الهدف حاول سموحه ادراك التعادل وهاجم بكل خطوطه مرمى الإسماعيلي الذى لجأ إلى الدفاع مع الاعتماد على الهجمات المرتدة لتنتهى المباراة بفوز الاسماعيلي بهدف دون رد

