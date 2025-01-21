عدم العودة

برلين ـ د. ب. أ: قال لاعب خط الوسط الألماني السابق كريم ديميرباي إنه لن يعود لصفوف منتخب بلاده إذا طلب منه ذلك. وقال ديميرباي في مقابلة مع بوابة (سبوكس) الإخبارية نشرت امس الثلاثاء «إذا طلب مني الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم اللعب في كأس العالم، فسأقول باحترام كبير: (يا رفاق، أفضل الذهاب في إجازة مع عائلتي. وكشف ديميرباي أنه «لم يعد متحمسا للعب» مع منتخب ألمانيا.ولعب ديميرباي في الدوري الألماني مع ناديي هوفنهايم وباير ليفركوزن، من بين أندية أخرى، لكنه يلعب في تركيا الآن مع فريق جالطة سراي منذ عام 2023.

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