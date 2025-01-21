ختام بطولة التقاط الأوتاد بخبة القعدان بنخل

اختتمت بطولة جرّب جنوب الباطنة لالتقاط الاوتاد التي نظمها الاتحاد العماني للفروسية والسباق بالتعاون مع مكتب محافظ جنوب الباطنة، ضمن الفعاليات التي تقام على هامش «جرّب جنوب الباطنة» بخبة القعدان بولاية نخل، حيث رعى الختام معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الاعلام بحضور بدر بن محمد السعيدي مدير بلدية جنوب الباطنة وعدد من أعضاء وموظفي الاتحاد، حيث اشتملت البطولة والتي تواصلت على مدى يومين على عدد 6 جولات في اليومين الأول والثاني للسيف والرمح للفردي والفرق، بمشاركة 44 متسابقا ومتسابقة مثلوا 11 فريقا من مختلف وحدات الخيالة الحكومية والمرابط والاسطبلات الخاصة.

على مستوى الفرق للوحدات توج بالمركز الأول في فئة الفرق فريق مدرعات سلطان عمان B وحقق المركز الثاني فريق الخيالة السلطانية والمركز الثالث فريق مدرعات سلطان عمان A .

أما على مستوى نتائج الفردي حقق المركز الأول المتسابق حمد بن سيف الريسي من الخيالة السلطانية والمركز الثاني المتسابق حمد بن ناصر الريامي من الخيالة السلطانية .

كما شارك عدد من ولايات السلطنة في مسابقة التقاط الأوتاد ليتنافسوا على هذه المسابقة، حيث حقق المركز الأول فريق مركز الشرف للفروسية بولاية إبراء والمركز الثاني فريق مربط بهلاء لالتقاط الأوتاد بولاية بهلاء وحقق المركز الثالث فريق مركز فرسان عمان بولاية إبراء .

أما فردي الولايات فتوج بالمركز الأول المتسابق باسل بن جمعة الهنائي من فريق مركز الشرف للفروسية بولاية إبراء امام على مستوى الفردي للمتسابقات

حققت المركز الأول المتسابقة سحر بنت مبارك الكليبية من شرطة عمان السلطانية .

في ختام البطولة قام معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الاعلام و بدر بن محمد السعيدي مدير بلدية جنوب الباطنة بتتويج المتسابقين الحاصلين على المراكز الأولى، كما تم تقديم هدية تذكارية لراعي المناسبة.