اليوم.. صور يدافع عن تاريخه أمام طموحات بهلاء ولقاء مثير بين صحم ونادي عمان

فـي افتتاح الدور الثاني لدوري عمانتل

متابعة ـ صالح البارحي :

بعد أن توج ظفار بلقب كأس السوبر، وعاش الأفراح على حساب السيب .. وبعد أن انتهت جولة الذهاب بدور الثمانية لمسابقة كاس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم بنتائج منطقية وعرف كل فريق هدفه في مرحلة الإياب ... ها نحن نعود اليوم مجددا لاستئناف منافسات دوري عمانتل في الأسبوع الأول من القسم الثاني للدوري الأقوى كرويا بالسلطنة ... علما بأن السيب فرض نفسه بطلا للشتاء (الدور الأول) عن جدارة واستحقاق بعد أن حافظ على سجله خاليا من الخسائر ويأتي خلفه النهضة الذي لا زال يترنح بين الفينة والاخرى ... حيث ينطلق القسم الثاني عبر لقائين يقامان مساء اليوم، حيث يلعب صور مع بهلاء بمجمع صور في الخامسة مساء، ويستقبل صحم نظيره نادي عمان على ساحة مجمع صحار في السابعة والنصف مساء .

وتقام غدا مباراتان، حيث يلعب النصر مع النهضة على ساحة مجمع السعادة في الخامسة والنصف، ويلعب الرستاق مع صحار بمجمع الرستاق عند السابعة وخمس وأربعين دقيقة، وتختتم مباريات هذا الاسبوع عبر لقائين يقامان مساء الجمعة يلتقي في المباراة الأولى عبري مع السيب بمجمع عبري في الخامسة والربع، والشباب يلاقي الخابورة بمجمع الرستاق في السابعة والنصف بإذن الله تعالى .

مهمة صعبة

مهمة صعبة للغاية سيدخل بها صور مستضيف مباراته اليوم أمام بهلاء بمجمع صور، مباراة لا تقبل القسمة على إثنين خاصة بالنسبة للأزرق الصوراوي، فهو يقبع في المركز قبل الاخير برصيد (8) نقاط وهو معدل لا يخدمه إطلاقا في مشواره بالدوري ، فيما بهلاء يحتل المركز الرابع برصيد (15) نقطة وهدفه من مباراة اليوم هو وصوله للنقطة (18) وبالتالي الدخول في مراكز الدفء أكثر عن ذي قبل خاصة وأنه عاد للاضواء بقرار إداري بعد سقوطه الرسمي للأولى في الموسم الماضي .

صور يمر بظروف عصيبة للغاية لا تخدم تطلعاته، وهو ما تعود عليه الازرق طيلة السنوات الماضية بين إدارة ولجنة وتغيير وتبديل لكن كل هذه الاجراءات لم تخدم صور الذي صال وجال في ملاعب السلطنة في سنوات مضت، ويدرك الازرق أن خسارة اليوم قد تقربه بشكل كبير نحو الاولى خاصة إذا ما حققت الفرق التي تسبقه في الجدول نتائج إيجابية بطبيعة الحال ، وبين هذا وذاك طموحات بهلاء لا تنقطع إطلاقا خاصة وأنه يمتلك فريق صعب المراس وهدفه واضح في هذا الموسم بعد الخروج من مسابقة الكأس الغالية .

لقاء ناري

لقاء ناري سيخوضه صحم الذي يحتل المركز الخامس برصيد (14) نقطة مع نظيره نادي عمان الذي يحتل المركز الثالث برصيد (21) نقطة، مباراة يحتاج كل فريق فيها إلى النقاط الثلاث الكاملة بغية الدخول في صراع تحقيق أهدافه من هذا الموسم، فالتواجد بين كبار القوم خاصة بالنسبة لصحم العائد للأضواء يعني له الكثير، وسيدفعه لمرحلة إياب دور الثمانية لمسابقة الكأس الغالية بشكل افضل بعد أن خسر لقاء الذهاب في البريمي صفر/‏1 أمام النهضة، فيما نادي عمان يمني النفس بأن يواصل شق طريقه نحو التمسك بالمركز الثالث الذي حصل عليه في الموسم الماضي خلف السيب والنهضة وهو ذات المركز الذي يحتله الآن وخلف ذات الفريقين، وبين هذا وذاك تغييرات وتبديلات في اللاعبين والجهاز الفني بالنسبة لصحم مع استقرار مثالي في أروقة نادي عمان، فمن يحقق مبتغاه في هذا المساء .