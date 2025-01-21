الشهادة الجامعية للرئيس والخبرة تعفي بقية المناصب والانتخابات فـي يونيو

حدث فـي اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد القدم

على مدار ساعتين من الوقت وبرئاسة سالم بن سعيد الوهيبي استمرت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد العُماني لكرة القدم بقاعة الاجتماعات بفندق معاني صباح أمس، إلا أن هذه الفترة الزمنية لم تشهد الكثير من المتغيرات في جدول الأعمال، على الرغم من النقاشات الجانبية التي طرحها رؤساء الاندية خارج جدول الأعمال الرسمي، وقد ساد النقاش الهادئ والهادف مجريات الأحداث بحثًا عن اكتمال عناصر النجاح للمرحلة القادمة لمسيرة الكرة العُمانية، خصوصًا وأن ما حققه الأحمر العُماني في خليجي 26 بات أمرًا محفزًا للاستناد إليه والاستفادة من هذه المحفزات فيما تبقى من مباريات في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال العالم 2026، حيث تبقت في مسيرة سامبا الخليج (4) مباريات ستحدد مصيره في المنافسة على التأهل المباشر أو الدخول في غمار صراع الملحق الذي يعَد آخر مرحلة في التصفيات للوصول لكأس العالم، وسيلعب الأحمر مباراتين أمام كوريا الجنوبية ثم الكويت في شهر مارس القادم، فيما يختتم التصفيات بالمرحلة الثالثة بمباراتين في شهر يونيو أمام الأردن بمسقط وأمام فلسطين خارج الديار.

اتفاق نهائي

في اجتماع الأمس، اتفق الحضور على اعتماد الفقرة (6) من المادة (38) من النظام الأساسي للاتحاد العُماني لكرة القدم على ضرورة حصول المترشح لمنصب الرئيس على شهادة جامعية لا تقلُّ عن البكالوريوس معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أما بالنسبة للمترشحين الآخرين بدءًا من منصب نائب الرئيس وبقية الأعضاء فيحق لهم الترشح في حالة حصولهم على ذات الشهادة أعلاه أو استبدالها بعنصر الخبرة في المجال سواء عمل عضوًا سابقًا في مجلس إدارة النادي المنتمي له أو في اتحاد كرة القدم بسلطنة عُمان شريطة ألا تقلَّ هذه المدة عن فترة انتخابية واحدة على الأقل، وهو الأمر الذي لاقى استحسان الحضور والاتفاق عليه، كما تم في الاجتماع اعتماد لائحة الانتخابات ولائحة اللاعبين كذلك.

تقديم موعد الانتخابات

وقبل نهاية الاجتماع أعلن سالم بن سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد العُماني لكرة القدم أمام الجمعية العمومية عن قرار موافقة مجلس الإدارة الحالي على تقديم موعد الانتخابات؛ لتكون في شهر يونيو بدلًا من تاريخ 25/‏8/‏2025 أي بما يعادل شهرين، على أن يفتح باب الترشح في شهر أبريل القادم لمختلف المناصب للفترة القادمة من مسيرة الاتحاد العُماني لكرة القدم والذي سيحمل لواء البحث عن النجاح المراد مستقبلًا وفق الرؤية المخطط لها والتوقيت الزمني كذلك.