نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقدام رونالدو.. النصر يفوز بثلاثية على الخليج في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فوزا صعبا وكبيرا على نظيره فريق الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بملعب الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة النصر أمام الخليج

وانطلقت صافرة بداية مباراة النصر والخليج برتم هادئ نسبيا وتعددت محاولات الفريقان لتسجيل الهدف الأول وتلقى حمسل البطاقة الحمراء في الدقيقة 33 وانتهى الشوط الأول 0/0 وبدأ الشوط الثاني من المباراة وحاول النصر تسجيل أول أهدافه حتى سجل رونالدو الهدف الأول في الدقيقة 67 صنع اوتافيو.

وعاد فورتونيس بالتعادل في الدقيقة 82 من ضربة جزاء وسجل الغنام الهدف الثاني في الدقيقة 84 صنعه له بروزوفيتش وتعرض لاجامي للإصابة ونزل ال فتيل في الدقيقة 90 وسجل رونالدو الهدف الثالث بآخر الدقائق وانتهت المباراة 3/1.

