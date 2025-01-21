نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيسوس يُعلن تشكيل الهلال لمواجهة الوحدة في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال السعودي، تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة الوحدة في إطار منافسات الدوري السعودي الممتاز، لموسم 2024-2025.

الهلال يواجه الواحدة في الدوري السعودي

ويحتضن ملعب المملكة أرينا معقل الزعيم، مباراة الهلال والوحدة، ضمن فعاليات الجولة السادسة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي.

ومن المقرر، أن تنطلق أحداث اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والثامنة بتوقيت السعودية وقطر، والتاسعة بتوقيت الإمارات وعمان.

وجاء تشكيل الهلال، كالتالي:-

▪︎حراسة المرمى: بونو.

▪︎خط الدفاع: كوليبالي - على البليهي - لودي - كانسيلو.

▪︎خط الوسط: نيفيز - كنو - القحطاني.

▪︎خط الهجوم: سالم الدوسري - مالكوم - ليوناردو.

القنوات الناقلة لمواجهة الهلال والوحدة في دوري روشن

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات SSC السعودية، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري روشن لموسم 2024-2025، وتحديدا على قناة SSC SPORTS HD1.

