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أحمد جودة - القاهرة - اختتمت اليوم منافسات الجولة الرابعة عشر بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث، وشهدت مواجهات الجولة إحراز 21 هدف خلال 6 مباريات، فيما واصل سيلا انفراده بالصدارة بجولة شهدت سقوط بنى سويف وتراجعه للمركز الخامس.

21 هدفا وفوز الواسطى وساحة الفيوم وسقوط بنى سويف بالجولة 14 بالقسم الثالث

وحقق نادى سيلا فوزا هاما بهدف نظيف أمام ضيفه نادى ابو كساة بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب نادى نجوم مصر، ليرتفع رصيد سيلا للنقطة 34 فيما توقف رصيد ابو كساة عند 18 نقطة.

وحقق نادى جولدن جيت فوزا ثمينًا أمام ضيفه نادى بنى سويف بنتيجة 5/2 بعد أن حول تأخره بهدفين لفوز بخماسية بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب الاسيوطى سبورت، ليرتفع رصيد جولدن جيت للنقطة 29 فيما توقف رصيد بنى سويف عند 22 نقطة.

فيما نجح نادى عاملين غارب فى تحقيق فوز صعب بهدف نظيف أمام ضيفه مركز شباب سمسطا بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب عاملين غارب بالبحر الأحمر، ليرتفع رصيد عاملين غارب للنقطة 24 فيما توقف رصيد سمسطا عند 13 نقطة.



وحقق مركز شباب الواسطى فوزا بنتيجة 3/1 أمام ضيفه مركز شباب سنورس، ليرتفع رصيد الواسطى للنقطة 16 فيما توقف رصيد سنورس عند النقطة 12.



وحقق مركز شباب الفيوم فوزا هاما بنتيجة 4/1 أمام شقيقه نادى مطرطارس، ليرتفع رصيد مركز شباب الفيوم للنقطة 9 فيما توقف رصيد نادى مطرطارس عند 4 نقاط.

فيما كان نادى اهلى الغرق فوزا بنتيجة 2/1 أمام شقيقه مركز شباب ابشواى بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب مركز شباب الفيوم امس الاثنين، ليرتفع رصيد اهلى الغرق للنقطة 25 فيما توقف رصيد ابشواى عند 18 نقطة

جدول ترتيب المجموعة:

١- سيلا 34 نقطة.

٢- جولدن جيت 29 نقطة.

٣ - أهلي الغرق 25 نقطة.

٤ - عاملين غارب 24 نقطة.

٥ - بنى سويف 22 نقطة.

٦ - أبو كساة 18 نقطة.

٧- أبشواي 18 نقطة .

٨ - مركز شباب الواسطي 16 نقطة.

٩- مركز شباب سمسطا 13 نقطة.

١٠ - سنورس 12 نقطة.

١١- مركز شباب الفيوم 9 نقاط.

١٢- مطرطارس 4 نقاط.