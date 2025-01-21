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أحمد جودة - القاهرة - أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى عن اختيار 20 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها فى السابعة مساء غدًا على ستاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

20 لاعبًا في قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة سيراميكا

وضمت القائمة كلا من: صبحى سليمان، أحمد دعدور، محمود شبانه، محمد المغربى، محمود متولى، مروان داوود، مصطفى ابراهيم، كريم يحيى، ناصر ناصر، كريم الديب، عمر الوحش، عبد الغنى محمد، أحمد الشيمى، فيليب ناسيمتو، فان ديريك، إسلام سمير، شكرى نجيب، يوسف أسامه نبيه، ايمانويل ابيه، عمرو جمعه.

ويغيب عن الفريق بواتنج ومورو ساليفو للإيقاف.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الحادى عشر برصيد 9 نقاط بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 15 نقطة.