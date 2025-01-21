نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر: النصر ضد الخليج الآن في الدوري السعودي – مواجهة حاسمة ومتابعة لحظة بلحظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدخل نادي النصر السعودي مواجهة قوية أمام الخليج ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، حيث يسعى النصر لتحسين ترتيبه في جدول الدوري والصعود إلى المركز الثالث بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو.

موعد مباراة النصر والخليج والقنوات الناقلة



توقيت المباراة:

4:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

5:50 مساءً بتوقيت السعودية.

3:50 مساءً بتوقيت تونس.

القناة الناقلة: SSC1 EXTRA HD.

تردد القناة:

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

أحداث المباراة مباشر

متابعة لحظة بلحظة لأحداث المباراة من البداية حتى إعلان النتيجة.

تحليل شامل وتفاصيل ملخص اللقاء.

تاريخ مواجهات الفريقين

تقابل الفريقان في 20 مباراة.

النصر فاز في 13 مواجهة.

الخليج حقق الفوز مرتين فقط.

انتهت 5 مباريات بالتعادل.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

النصر:



الترتيب: الرابع.

النقاط: 29.

الخليج:

الترتيب: السابع.

النقاط: 23.



تشكيل النصر المتوقع اليوم



حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: نواف بوشال، إيمريك لابورت، محمد سيماكان، سلطان الغنام.

خط الوسط: علي الحسن، بروزوفيتش، أوتافيو.

خط الهجوم: عبدالرحمن غريب، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

ترتيب هدافي الدوري السعودي قبل مباريات اليوم

ألكساندر ميتروفيتش (الهلال) – 12 هدفًا.

كريستيانو رونالدو (النصر) – 11 هدفًا.

كريم بنزيما (الاتحاد) – 11 هدفًا.

موسى بارو (التعاون) – 9 أهداف.

جورج كيفين نكودو (ضمك) – 8 أهداف.