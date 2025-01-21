نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. أستون فيلا يُعلن عن ثاني صفقاته الشتوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نادي أستون فيلا الإنجليزي، عن ثاني صفقاته في الانتقالات الشتوية الجارية، بالتعاقد مع أندريس جارسيا ظهير أيمن ليفانتي الإسباني.

أستون فيلا يتعاقد مع الإسباني أندريس جارسيا

وذكر النادي الإنجليزي في بيانه الرسمي، أن الإسباني جاريسا وقع على عقود انضمامه إلى الفيلا حتي يونيو 2029، بعد أن اجتاز الفحص الطبي بشكل مثالي.

ووفقا لما ذكرته التقارير الإنجليزية، فإن صفقة انتقال الظهير الإسباني إلى صفوف أستون فيلا، كلفت خزينة النادي مايقرب من 7 ملايين يورو.

ويعد الإسباني جارسيا البالغ من العمر 21 عاما ثاني صفقات أستون فيلا، خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد ضم المهاجم الدولي الهولندي دونييل مالين قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.

