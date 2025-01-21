انت الأن تتابع خبر بث مباشر وبدون تقطيع ...اتفرج مباراة جالطة سراي التركي و دينامو كييف في الدوري الاوربي والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - "المشهد اليمني" لجماهير كرة القدم فرصة متابعة مباراة جالطة سراي التركي مع نظيره دينامو كييف الأوكراني عبر خدمة البث المباشر، في مواجهة مرتقبة تقام اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الأوروبي للموسم 2024-2025.

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توقيت المباراة

تنطلق صافرة بداية المباراة في الأوقات التالية:

7:30 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

6:30 مساءً بتوقيت السعودية، اليمن، قطر، الكويت، العراق، الأردن، سوريا، البحرين، ولبنان.

5:30 مساءً بتوقيت مصر، ليبيا، والسودان.

4:30 مساءً بتوقيت تونس، الجزائر، والمغرب.

3:30 مساءً بتوقيت موريتانيا.

تفاصيل اللقاء