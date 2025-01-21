انت الأن تتابع خبر غضب وانفعال من دونيس على حكم مباراة الخليج والنصر ـ عاجل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت مباراة الخليج أمام النصر، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من مسابقة دوري روشن للمحترفين، انفعال كبير من جانب المدرب اليوناني جيرجيوس دونيس على حكم المباراة، في اللقاء المقام في الوقت الحالي، على ملعب محمد بن فهد.

وانفعل جيرجيوس دونيس حكم مباراة الخليج والنصر، على حكم اللقاء، حيث قام بالانفعال بسبب احتسابه ركلة جزاء، بالإضافة إلى طرد سعيد آل حمسل لاعب الفريق وطرده المباراة.

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