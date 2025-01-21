انت الأن تتابع خبر البنك الأهلى يتعادل مع الجونة 1-1 فى الشوط الأول والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة البنك الأهلي والجونة، التى تجمعهما حاليًا على استاد خالد بشارة معقل الفريق الساحلي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة دوري NILE، بالتعادل الإيجابى بين الفريقين بهدف لكل منهما.

سجل هدف تقدم الجونة أحمد مجدى كهربا فى الدقيقة 12، وتعادل للبنك الأهلى من ضربة جزاء أسامة فيصل فى الدقيقة 35.

ويحتل البنك الأهلي المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، حصدها بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات، وتعادل في اثنتين، وخسر 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 7 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أخرى.

بينما على الجانب الآخر، يحتل الجونة المركز الـ 17 وقبل الأخير في ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو الجونة هدفاً واحداً واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.