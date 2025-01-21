نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. بايرن ميونخ يضم موهبة هوفنهايم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن بايرن ميونخ عبر موقعه الرسمي صباح اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع الألماني الشاب توم بيشوف، لاعب وسط نادي هوفنهايم.

بايرن ميونخ يتعاقد مع الألماني توم بيشوف

وذكر العملاق الألماني في بيانه الرسمي، أن اللاعب توم بيشوف انضم إلى البافاري مجانًا قادمًا من نادي هوفنهايم، على أن ينتقل إلى صفوفه بشكل رسمي بداية من صيف 2025.

ووقع اللاعب الألماني الشاب البالغ من العمر 19 عاما، على عقود انضمامه إلى بايرن ميونخ صباح اليوم الثلاثاء، عقب خضوعه للفحوصات الطبية، حتى يونيو 2029.

وأجرى كريستوف فرويند، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ حوارا للموقع الرسمي للبارفاري عقب التوقيع مع توم بيشوف، قائلًا، "توم بيشوف هو أحد أبرز المواهب الألمانية، والذي جذب أيضًا اهتمامًا دوليًا".

وأضاف، " في سن التاسعة عشرة فقط، اكتسب بالفعل الكثير من الخبرة في كرة القدم الاحترافية، في الدوري الألماني وكذلك في كأس ألمانيا والدوري الأوروبي.

وأختتم حديثه، قائلًا " توم هو الخيار الأمثل لفلسفتنا كلاعب وسط موهوب فنيًا. نحن سعداء لأنه قرر اتخاذ خطواته التالية في نادي بايرن ميونخ. يتمتع توم بجميع الصفات اللازمة لإثبات نفسه على أعلى مستوى".

