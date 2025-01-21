نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى شلبي يغيب عن مران الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك بسبب معاناة مصطفى شلبي من نزلة برد، وبناء عليه قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، منح اللاعب راحة من التدريبات.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على متابعة حالة مصطفى شلبي والاطمئنان عليه.



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة مودرن سبورت، المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

