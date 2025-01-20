نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يعلن تشكيله لمواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن انزو ماريسكا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره ولفرهامبتون، مساء اليوم الاثنين في بطولة الدوري الانجليزي.

موعد مباراة تشيلسي ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

وستنطلق صافرة مباراة تشيلسي مع نظيره وولفرهامبتون، على ملعب "ستامفورد بريدج" في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت مصر، والساعة 11:00 مساء بتوقيت السعودية.

تشكيل تشيلسي الرسمي أمام وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: جيمس، توسين، تشالوباه، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: كايسيدو، هال، كول بالمر.

خط الهجوم: بيدرو نيتو، مادويكي، جاكسون.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون

والجدير بالذكر أن مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون سيتم اذاعتها على الهواء مباشرة عبر قناة "بي إن سبورت 1"، بصوت المعلق المميز حسن العيدروس.