نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يناقش مصير زيزو في اجتماع حاسم غدًا وسط انقسامات داخل المجلس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب سيعقد اجتماعًا غدًا الثلاثاء لمناقشة مستقبل أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق، وذلك في ظل الانقسامات حول قراره النهائي.

وأشار المصدر في تصريحاته إلى أن مجلس الإدارة كان قد منح لجنة الكرة، برئاسة حسين لبيب، تفويضًا كاملًا للتعامل مع ملف زيزو، على أن يُعد تقرير مفصل يُعرض على المجلس لاتخاذ القرار الأنسب بالإجماع.

وأوضح المصدر أنه من المحتمل أن يُعرض التقرير عن زيزو في اجتماع الغد، إلى جانب بنود أخرى سيتم مناقشتها.

وفي سياق متصل، أكد مصدر مطلع أن هناك انقسامًا داخل المجلس بين طرف يرى ضرورة بيع زيزو في فترة الانتقالات الشتوية، بسبب المخاوف من رحيله مجانًا في نهاية الموسم، فضلًا عن الأزمة المالية التي يعاني منها النادي وطلبات اللاعب المرتفعة، بينما يُصرّ الطرف الآخر على ضرورة الإبقاء عليه، رغم التحديات.

كما أكد مصدر مسؤول آخر أن زيزو سيظل مع الزمالك باعتباره من الركائز الأساسية للفريق، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة يبذل جهدًا لتوفير مقدم التعاقد بهدف تجديد عقد اللاعب، خاصة بعدما تم التوصل إلى اتفاق حول مدة التجديد والمقابل المالي، ويتبقى فقط التوقيع الرسمي والإعلان عن التجديد.