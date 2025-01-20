نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر مسئول بالزمالك: تجديد عقد زيزو محسوم ولن يرحل عن الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك آخر مستجدات ملف تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في ظل اقتراب نهاية عقده مع النادي في نهاية الموسم الحالي، مع تلقيه عدة عروض من أندية خارجية.

وأوضح المصدر في تصريحاته أن زيزو لن يرحل عن الزمالك، حيث يعد من الأعمدة الرئيسية في الفريق، وأن مجلس الإدارة يبذل أقصى جهده لتوفير مقدم التعاقد للاعب من أجل توقيع عقد التجديد بشكل رسمي.

وأضاف أن هناك اتفاقًا تم بين النادي واللاعب حول مدة التجديد والراتب، وتبقى فقط التوقيع الرسمي والإعلان عن تمديد العقد.

وأكد المصدر أن تجديد عقد زيزو كان من أبرز الوعود الانتخابية لمجلس إدارة الزمالك، وأنه لو كانت هناك نية للتخلي عن اللاعب، لكان من الأجدر بيعه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل مبلغ كبير، مختتمًا حديثه: "زيزو مش هيمشي من الزمالك، والتجديد محسوم".