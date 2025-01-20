نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 10 أهداف وفوز البدارى ونجوم مصر والفيوم بالجولة 16 بالقسم الثانى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت اليوم منافسات الجولة السادسة عشر بمجموعة شمال الصعيد بدورى القسم الثاني ' ب '.

وشهدت مباريات الجولة إحراز 10 أهداف خلال 5 مباريات وساندت الأرض أصحابها خلال 3 مباريات وواصل مسار مسلسل الانفراد بالصدارة بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه بينما تستمر المنافسة فى منطقة الخطورة لضمان عدم الهبوط.

حيث نجح اسمنت أسيوط فى تحقيق فوز بثنائية نظيفة أمام ضيفه مركز شباب طامية، ليرتفع رصيد الأسمنت للنقطة 30 بالمركز 2 فيما توقف رصيد طامية عند 16 نقطة بالمركز 7.

بينما سقط تليفونات بنى سويف فى فخ الخسارة بثنائية نظيفة أمام ضيفه الفيوم، ليتوقف رصيد التليفونات عند 20 نقاط. بالمركز 5 فيما ارتفع رصيد الفيوم للنقطة 17 بالمركز 6.

وسقط الواسطى فى فخ الخسارة أمام شقيقه نجوم مصر بنتيجة 2/1، ليتوقف رصيد الواسطى عند 13 نقطة بالمركز 10 فيما ارتفع رصيد نجوم مصر للنقطة 21 بالمركز 4.

فيما نجح البدارى فى تحقيق فوز ثمين بهدف نظيف أمام ضيفه مصر للمقاصة، ليرتفع رصيد البدارى للنقطة 15 بالمركز 9 فيما توقف رصيد مصر للمقاصة عند 25 نقطة بالمركز 3.

وحقق نادى مسار فوزا بثنائية نظيفة أمام ضيفه بنى مزار، ليرتفع رصيد مسار للنقطة 40 بالمركز الأول فيما توقف رصيد بنى مزار عند 10 نقاط بالمركز 11 والاخير.



فيما لم يشارك المنيا بمباريات تلك الجولة.



جدول ترتيب المجموعة:

1 - مسار 40 نقطة.

2 - اسمنت اسيوط 30 نقطة.

3 - مصر للمقاصة 25 نقطة.

4 - نجوم مصر 21 نقطة.

5 - تليفونات بنى سويف 20 نقطة.

6 - الفيوم 17 نقطة .

7 - مركز شباب طامية 16 نقطة.

8 - المنيا 15 نقطة.

9 - البدارى 15 نقطة.

10 - الواسطى 13 نقطة.

11 -بنى مزار 10 نقاط.